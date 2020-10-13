اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال "داعشي" أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان إنه "‏وفقاً لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب⁦‪‬⁩، من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات ‫داعش‬⁩ أثناء مُحاولته التسلُل من صحراء الانبار إلى مركز مدينة الرُمادي".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".