اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال "داعشي" أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي.
وقال اللواء يحيى رسول في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات داعش أثناء مُحاولته التسلُل من صحراء الانبار إلى مركز مدينة الرُمادي".
وأضاف أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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