عضو في برلمان كردستان: الحكومة الكردية سرقت رواتب 5 أشهر من الموظفين علناً

أكد عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، الثلاثاء، أن رواتب 5 أشهر لم تسلمها حكومة الإقليم إلى الموظفين خلال هذا العام.

وقال عبد القادر في حديث صحفي إن “رواتب أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز وآب لم تسلم إلى الموظفين، وأن جدول وزارة المالية في الإقليم يشير إلى أنهم سيوزعون رواتب شهر أيلول مباشرة”.

وأضاف أن “أحزاب السلطة الفاسدة تمارس سرقة علنية على الموظفين، وتسرق قوتهم دون وجود حسيب أو رقيب، في الوقت الذي كانت الحكومة السابقة في عهد عادل عبد المهدي ترسل المبالغ المخصصة للرواتب بشكل منتظم، ولكن هذه الأموال تقاسمتها الأحزاب الحاكمة وعوائلها”.

وأشار إلى أنه “هل يعقل حتى لو كانت أسعار النفط قد هبطت، فخلال 5 أشهر لم توزع الحكومة فيها رواتب الموظفين، فأين ذهبت عائدات الإقليم من النفط والمنافذ وغيرها”، متسائلا “هل تم بيع النفط بالمجان أم تم إعطائه هدية”.

وبين أن “هذه الحكومة تمارس الظلم على المواطنين، لآنه لايوجد رادع حقيقي ومراقبة وإشراف عليها، فالحكومة الاتحادية ليست لها سلطة، والمواطن لايستطيع التعبير عن رأيه بسبب القمع الذي تمارس الأجهزة الأمنية التابعة لتلك الأحزاب “.