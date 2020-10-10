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النزاهة: ضبط عمال بمحطتي تعبئة وقود في نينوى لاستحصالهم مبالغ خلافاً للقانون


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط عددٍ من العاملين في محطتي تعبئة وقود حكوميَّتين؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتج أكثر من السعر المُقرَّر.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي الضبط المُنفصلتين، أشارت إلى أن فريق العمل المُؤلَّف من ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى محطتي تعبئة وقود حكوميَّـتين، تمكَّن من ضبط ثمانية من العاملين فيهما؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج  أكثر من السعر المُقرَّر، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط المبالغ التي كانت بحوزة المُتَّـهمين.

وأضافت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة في العمليَّـتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

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