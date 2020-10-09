الاتحاد الوطني يتهم حزب بارزاني بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع أنقره دون علم بغداد

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هاوكار الجاف، الخميس، الحزب الديمقراطي بتوقيع اتفاقيات مع تركيا تخص انتشار جيشها دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال الجاف في حديث صحفي إن “الحزب الديمقراطي وقع اتفاقيات تخص الانتشار العسكري وإنشاء القواعد العسكرية في مختلف مناطق إقليم كردستان، وتحديداً المناطق التي تقع تحت نفوذه دون موافقة الحكومة الاتحادية”، معتبرا ذلك “مخالفة كبيرة كون سيادة الأراضي تقع ضمن اختصاصات بغداد”.

وأضاف أن “الخروقات الأخيرة للجيش التركي صارت أمراً عادياً ومتكرراً، وعلى الحكومة الاتحادية التحرك لآن المناطق التي يقوم بها الجيش التركي بالخروقات تجاه المواطنين تقع ضمن مواقع انتشار قوات حرس الحدود التابع لوزارة الدفاع في بغداد”.

وأشار إلى أن “الجيش التركي يخترق الحدود بأكثر من 100 كيلو متر ويدخل ويخرج بشكل طبيعي، ولديه منافذ حدودية خاصة به ويحدث تبادل القوات والانتشار في القرى دون أي تعرض من البيشمركة أو قوات حرس الحدود”.