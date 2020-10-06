اللجنة القانونية البرلمانية : : هناك شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، الثلاثاء، وجود شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المحمدي في حوار إنه “تم التباحث خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى اقليم كردستان بشأن موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية والاجابة عن بعض تساؤلاتهم.»

وأضاف، أن “الكتل السنية داعمة لهذا التعديل الذي سيشمل عددا من الملاحظات»، مؤكداً ان «مناقشته والتصويت عليه ستجري بعد التصويت على ملحق قانون الانتخابات في جلسة الاسبوع المقبل للبرلمان» .

وانتقد المحمدي “البعض في طرح هواجسهم بشأن هذا القانون والمتعلقة بالجهة التي ترشح قضاة المحكمة، وهل ان هؤلاء القضاة والفقهاء سيخضعون للمحاصصة السياسية او سيكونون مستقلين”، مبينا أن “الدستور نص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من عدد من القضاة، والخبراء في الفقه الإسلامي”.