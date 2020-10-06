مجلس النواب يتحرك لاستجواب واقالة وزير المالية

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء، عن وجود تحركات لاقالة وزير المالية علي علاوي على خلفية الاخفاقات في تأمين الرواتب .

وقال ذيبان في تصريح صحفي إنه “بعد انتهاء زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) سيكون هناك تحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي لانه اخفق في تأمين رواتب الموظفين”.

وأضاف ان “علاوي غير قادر على ادارة الوزارة بطريقة صحيحة وفق نظام وأسس مالية واقتصادية تحافظ على الوضع المالي للبلد”.

وأشار ذيبان إلى أن “هناك تحركات نيابية بمجلس النواب لاستجواب وعزل وزير المالية من منصبه على خلفية فشله وعدم قدرته على إدارة الأزمة المالية”