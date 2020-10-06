متنبئ جوي: انخفاض كبير بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد

تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد خلال اليوم.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح، إنه "من المتوقع أن تكون اجواء مشمسة بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في اغلب المدن عدا البصرة وميسان ومناطق البادية تكون جنوبية شرقية مع ارتفاع معدلات الرطوبة صباحا".

وتابع، "تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال اليوم لتسجل عموم المدن درجات ثلاثينية ماعدا البصرة تسجل 40 درجة مئوية".

وأضاف السلامي، "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهاية الاسبوع بفارق 3 درجات، وستكون الاجواء اكثر اعتدالا خلال النهار ومائلة للبرودة فجرا ويزداد الاحساس بالبرودة في الاجزاء الشمالية الشرقية والتي تسجل دون الـ 30 مئوي" .

من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق عطية إنه "ماتزال خرائط الطقس الموسمية تشير الى ان كميات الامطار موسم خريف ( بداية الموسم )، أقل من المعدلات الشهرية للاشهر( 10-11-12(، فيما تشير التوقعات إلى تحسن فرص الامطار لتكون ضمن المعدل بداية العام المقبل".

وأضاف عطية، "لاتوجد حالة جوية ممطرة لغاية منتصف الاسبوع المقبل على اقل تقدير، عدا بعض الزخات من الامطار متوقعة الاربعاء المقبل شرقي دهوك ليلا".