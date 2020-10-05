حراك نيابي لعقد جلسة طارئة للبرلمان تناقش "أزمة الرواتب"

كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، عن حراك لجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة على أثر تأخير دفع رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة ستار الجابري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "وزير المالية أبلغ لجنة مراقبة البرنامج الحكومي خلال استضافته قبل أكثر من أسبوعين بتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من السنة الحالية"، مؤكدا عدم الالتزام بورقة الإصلاح التي هي ضمن قانون الاقتراض".

وأضاف، أن "عائدات النفط الذي بلغ سعر البرميل الواحد منه ٤٠ دولاراً، وحدها تكفي لسد رواتب الموظفين كافة لشهر أيلول"، مشيراً إلى أن "هناك دعوات داخل أروقة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، وجمع تواقيع لحل أزمة الرواتب".

وفي وقت سابق، رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.