الصحة: لم نتخذ القرار النهائي بعودة دوام المدارس ورأينا العلمي سنسلمه لرئاسة الوزراء

اكدت وزارة الصحة، الاثنين، انها لم تتخذ القرار النهائي حتى الان بعودة الدوام للمدارس والجامعات، مبينة ان لجنة الخبراء لازالت تدرس القرارات المناسبة وستسلم رأيها الى لجنة الصحة والسلامة خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث صحفي ان “الخطر لازال موجودا لوباء كورونا وفكرة تطبيق التباعد الاجتماعي تلاقي صعوبة لدى اطفال الابتدائية وصعوبة استيعابهم الامر والخطورة”.

واضاف ان “لجنة الخبراء في وزارة الصحة من علماء الوبائيات لم تتخذ اي قرار نهائي حتى الان بعودة الدوام في المدارس والجامعات”، مشيرا الى ان “هناك عدة مقترحات واراء تطرح من قبل اللجنة بالتشاور مع وزارة التربية”.

واوضح البدر ان “ان اللجنة ستعطي رأيها العلمي خلال الايام القليلة المقبلة وتسلمه الى لجنة الصحة والسلامة برئاسة رئيس الوزراء والتي بدورها تعطي القرار النهائي حول عودة الدوام”.