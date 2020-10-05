مصدر يكشف طبيعة انفجار الفلوجة ويؤكد اصابة خمسة اشخاص

كشف مصدر امني، الاثنين، طبيعة الانفجار الذي وقع في مدينة الفلوجة، فيما اشار الى اصابة خمسة اشخاص بجروح.

وقال المصدر ، ان "طبيعة الانفجار الذي وقع بالفلوجة هو عبارة عن دراجة نارية انفجرت امام كافتيرا الشام، مستهدفة دورية للشرطة، ما ادى الى اصابة خمسة اشخاص بيهم عناصر شرطة والحاق اضرار مادية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".