الخدمات النيابية تدعو الى تفعيل الرخصة الوطنية للاتصالات للمساعدة في حل أزمة الرواتب

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، الاثنين، الى تفعيل قرار مجلس النواب بشأن الرخصة الوطنية للاتصالات لتحقيق إيرادات مالية للدولة.

وقالت عبد المطلب في حديث صحفي إن “مجلس النواب أطلق تحذيرات عدة إلى الوزارة بخصوص دعم الشركة الوطنية للاتصالات التي صوت عليه”، مضيفة أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مطالب بتفعيل المشروع كونه يخدم العراق ماديا واقتصاديا “.

وأشارت إلى أن “البرلمان والشعب يعول كثيرا على إيرادات الاتصالات بدلا من النفط”، معتبرة أن “تأخر تفعيل مشروع الاتصالات الوطنية سيضر باقتصاد البلد”.

واتهم النائب مضر الكروي، الاثنين، وزارة المالية بالفشل في ادارة اهم ملفات البلاد، وطريقة التعاطي مع الازمة المالية.