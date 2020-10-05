اكثر من 800 اصابة بكورونا في كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الإثنين، وفاة 21 مصاباً بفيروس كورونا في عموم الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية، التي سُجلت فيها 829 إصابة، و382 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، انها "أجرت 5233 عملية فحص، شخصت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على الشكل التالي:

(٣٣٧ اربيل)

(٨٤ السليمانية ٢٩ گرمیان)

(٣٥٢ دهوك)

(٢٧ حلبجة)

كما توزعت حالات الشفاء ال٣٨٢ على:

(١١٨ اربيل)

(٢٧ السليمانية ٢٤ گرمیان)

(١٨٢ دهوك)

(٣١ حلبجة)

وبحسب بيان صحة الإقليم، فأن ٢١ حالة وفاة جديدة سجلت في مدن:

(٧ اربيل)

(٨ السليمانية)

(٦ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٥١٠٧٧ شخصاً، تعافى منهم ٣٢٣٧٨، وتوفي ١٨٤٧ اخر.