الاستخبارات: الإطاحة بإرهابية مكلفة بتوزيع الأموال على عوائل دواعش في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال "إرهابية" مكلفة بتوزيع الأموال على عوائل عناصر في تنظيم "داعش"الارهابي بعملية أمنية في صلاح الدين.

وقالت المديرية، إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والمتابعة والرصد المستمر لتحركات إحدى الإرهابيات المكلفات بتوزيع الأموال أو ما تسمى (الكفالات) على عوائل الدواعش من المنتمين لما يسمى بـ( ولاية نينوى) ومن سكنة مخيم الجدعة سابقا، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 سابقاً وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 50 من الاطاحة بها واعتقالها بالجرم المشهود في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت المديرية في بيان ، أن المعتقلة "هي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".