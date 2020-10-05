المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم يعلق على الاحداث الجارية في اذربيجان

علق مكتب المرجع الديني في النجف الاشرف، اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الوارف ، على الاحداث الجارية بين اذربيجان وارمينيا.

وقال مكتب المرجع السيد الحكيم في بيان اليوم الاثنين، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة في الجزء الجنوبي الغربي من اذربيجان، وإنا إذ نعرب عن أسفنا البالغ لما ترتب على ذلك من خسائر وضحايا خصوصا بين المدنيين نؤكد على أهمية حل هذه الأزمة على أساس تطبيق قرارات الامم المتحدة الداعية الى احترام وحدة الاراضي الاذربيجانية وتجنب احتلال الأراضي بالقوة وعودة النازحين إلى مدنهم معززين مكرمين، داعين الباري تعالى أن يعم الأمن والسلام على أسس عادلة في المنطقة والعالم".