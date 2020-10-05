اندلاع حريق كبير داخل سوق باب المعظم والدفاع المدني يتدخل

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل سوق باب المعظم وسط بغداد، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص المحتجزين داخل المباني.
وقال المصدر إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل سوق باب المعظم وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان تحاول السيطرة على النيران وإنقاذ المواطنين المحتجزين في البنايات".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha