الإعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا في الجادرية فجر اليوم دون خسائر بشرية

أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا أطلقتهما "مجاميع إرهابية" سقطا في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد فجر اليوم، دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت الخلية، إن "المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول ذهب ضحيته ستة من النساء والأطفال الابرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/ حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".

وأضافت الخلية في بيان، أن "الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشر أية خسائر بشرية".