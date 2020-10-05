شرطة البصرة: اعتقال متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، اعتقال متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية.

وقال إعلام القيادة في بيان إن "مفارز مركز شرطة العشار اعتقلت متهماً انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية، وضبطت بحوزته ملابس ورتباً عسكرية"، مضيفاً أن "انتحال الشخصية يعد سلوكاً إجرامياً يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة".

وأشار البيان، إلى أن "المتهم اعترف بعد التحقيق معه على تسع عمليات سرقة لبسطات و محال تجارية في منطقة العشار"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".