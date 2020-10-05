النزاهة: ضبط ستة متهمين متلبسين باستيفاء مبالغ خلافاً للقانون بمنفذ المنذرية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط عدد من المتهمين في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، مشيرةً إلى قيامهم باستيفاء مبالغ مالية من العجلات التي تدخل إلى المنفذ "خلافاً للقانون".

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة، تمكن من ضبط (6) متهمين؛ لقيامهم باستيفاء مبلغ (80,000) ألف دينار عن كل عجلة تدخل إلى المنفذ، بدعوى إجرائهم الفحص الإشعاعي على تلك العجلات"، لافتة إلى أن "تلك المبالغ تجبى بموجب وصولات مزورة مزعوم صدورها عن وزارة الصحة والبيئة، وتذهب لمصلحة إحدى الشركات".

وأضافت، أنه "تم خلال العملية ضبط أصل هويات المتهمين، فضلا عن أصل دفاتر الجباية وصورة ضوئية من عقد مبرم بين وزارة البيئة وإحدى الشركات الأوربية"،

مشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات خلال العملية التي تمت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".