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القضاء يصدر أمر قبض بحق وائل عبد اللطيف بسبب دعوى قضائية أقامها العامري..


أصدرت محكمة تحقيق الكرادة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، مذكرة إلقاء قبض بحق النائب السابق وائل عبد اللطيف على إثر دعوى أقامها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضده.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان ، إنه "في خطوة تهدف إلى ردع المفلسين الذين يمارسون التشهير واللعب على خلط الأوراق من خلال اعتمادهم نهج التصريحات الصفراء لاستهداف الرموز الوطنية بهدف تحقيق بعض الغايات المشبوهة، كان للقضاء كلمة الفصل بعد أن أبطل جميع التهم والأكاذيب التي افترى بها السيد وائل عبد اللطيف في إحدى لقاءاته التلفزيونية ضد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ليصدر بعدها مذكرة إلقاء القبض بحق عبد اللطيف على إثر الدعوى التي رفعت ضده، ليُفتضح زيف ادعاءاته الصبيانية وترهاته الساذجة غير المسؤولة".

وأضاف المكتب في بيانه، أننا "سنتخذ طريق القضاء والملاحقة القانونية ضد كل من تسول له نفسه ومهما علا موقعه للقيام ببث الإشاعات المغرضة واعتماد التسقيط عبر الكذب والافتراء سواء في وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي كانت قد حذرت منه المرجعية الرشيدة في خطبها السابقة".

وتابع مكتب اعلام الفتح، "لم ولن نتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق فريق من المحامين مشكل لتحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعمل على التدليس وإطلاق التصريحات المسيئة ضد رموزنا الوطنية".

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القضاء يصدر أمر قبض بحق وائل عبد اللطيف بسبب دعوى قضائية أقامها العامري..
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