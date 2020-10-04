الحشد ينفي تعرض قواته على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية

نفت قيادة عمليات الأنبار للحشد تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية بحسب مانشرتها وسائل إعلام.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان أن "قواتنا على أعلى جهوزية في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الانبار وننفي تعرض قواتنا الى قصف جوي".

وأضاف قائد العمليات ان "الوضع الأمني في مناطق غرب الانبار يشهد استقرارآ أمنيا ملحوظآ بعد عمليات الفتح المبين".