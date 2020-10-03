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شرطة البصرة: اعتقال متهم "متخفياً بزي نسائي" بين الزائرين


أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم كان "متخفياً بزي نسائي" بين الزائرين.

وقالت القيادة في بيان  إن "مفارز فوج طوارئ شرطة البصرة التاسع المشارك في الخطة الامنية لتأمين الحماية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة، ألقى القبض على متهم متخفياً بين الزائرين بزي نسائي".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة"، مضيفةً أن "شرطة البصرة عازمة على مواصلة رسالتها نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتفخر بأداء دورها الوطني وبما يبذله رجالها من جهد وتضحيات في أدائهم لواجبهم المقدس".

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