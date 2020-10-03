عضو بالفتح: الكاظمي سيدخل الانتخابات بقائمة تحت مظلة “ثورة تشرين”

أكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء سيشارك في الانتخابات المقبلة بقائمة تحت اسم ثورة تشرين.

وقال البطيخ في حديث صحفي إنه “من الخطأ الظن بان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يعمل لوحده، بل هو نتاج عمل منظم ولديه فريق من داخل ثورة تشرين ومن خلالها سيشكل كتلة سياسية تشارك في الانتخابات تحت عنوان اكتوبر أو تشرين”.

وأضاف، أن “الكاظمي بيده كل المفاتيح واخطاء الطبقة السياسية مكنته من اللجوء الى التظاهرات اضافة الى الدعم الدولي والمالي الذي يحظى به”، مشيرا الى ان “الشعب ميال الى خيار الشخصيات الجديدة في الحكم في موسم كل انتخابات”.

وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، شددت، في وقت سابق من اليوم، على ضرورة انتقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من مفهوم الاقوال الى حقيقة الافعال وان لايكون تجربة مكررة للحكومات السابقة التي تبدا بفعل متواضع وبعدها تتجه الى التصريحات الرنانة والعيش في عوالم التواصل الاجتماعي.