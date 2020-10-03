الأخبار

بالوثيقة.. صدور قرار ضد الصجري لإعادة المليارات التي تسلمها بحجة إعدام والده


نشرت وثيقة تتضمن قراراً ضد النائب علي الصجري بشأن التعويضات التي تسلمها بحجة اعدام والده لاسباب سياسة، فيما كشفت مصادر حقيقة خلافه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبينت وثيقة مسربة أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي رفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري يطالب فيها بإجبار الأخير على إعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار كان قد استلمها من مبلغ كلي يبلغ ٩٤ مليارا كان قد استحصل قرارا بدفعها له من مؤسسة الشهداء كتعويض عن قيام النظام السابق بإعدام والده لأسباب سياسية واعتباره شهيداً.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "تلك الاجراءات تم الطعن بها أمام القضاء بعد شكوى كان قد قدمها النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه إخبار للطعن قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائية وليست سياسية".

وبينت المصادر أن "النائب علي الصجري يحاول إيهام الرأي العام أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سياسية لا تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصجري والمنظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات وقبل أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أصلاً".

وأشارت المصادر إلى أن "الصجري كان على علاقة متميزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمين لاختياره رئيساً للبرلمان لكن، صدور أحكام قضائية ضده جعله يتصور أن اتهام الحلبوسي بأنه يقف خلف القضية والعمل على إيهام الرأي العام أنها ذات دوافع سياسية سيجعل القضاء يتراجع عن قراراته ضده".

ولفتت المصادر الى أن "الحلبوسي لا يتدخل في عمل القضاء وأنه ليس طرفاً في هذه القضية ولا في غيرها، وأن الدعوى الأخيرة ضد الصجري رفعها وزير المالية بصفته الوظيفية وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعها مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري تمت قبل تولي الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمد الغزي، إن طبيعة الخلاف والمشكلة التي أثيرت في الاعلام في قضية النائب علي الصجري هي "قضية قانونية وليست شخصية" مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الغزي في حديث صحفي إن "الصجري سبق وأن استحصل على قرار من لجان التعويض بأن تدفع له وزارة المالية مبلغ 94 مليار دينار عراقي بداعي تعويض عن إعدام والده على أساس أنه شهيد، حيث تم الأمر بموجب معاملة وإجراءات غير صحيحة، وقد تقدم أحد القضاة من صلاح الدين باخبار إلى مجلس القضاء بأن هذه المعاملة غير صحيحة وحينها أصدرت مؤسسة الشهداء قراراً بعدم اعتبار والد الصجري شهيداً لأنه معدوم عن قضية ليس فيها طابع سياسي وانما قضية جنائية".

وأضاف الغزي، أن "قراراً من القضاء، صدر بإلغاء استحقاق الصجري مبلغ 94 ملياراً وأقامت وزارة المالية دعوى تطالبه بإعادة مبلغ يتجاوز 50 ملياراً تم استلامها من قبله بمعاملة غير صحيحة"، لافتاً إلى أن "سبب الخلاف الحقيقي ليس كما يتم الترويج بأنه بسبب خلاف مع رئيس مجلس النواب، بل هي مشكلة قانونية بحتة فيها هدر للمال العام يحقق فيها القضاء منذ الدورة النيابية السابقة بناء على شكاوى مقدمة من نواب سابقين وقيام قاضي في استئناف صلاح الدين بالاخبار عن تلك الجريمة".

واكد الغزي، على "أهمية تحري وسائل الاعلام دقة المعلومات وعدم التسرع في نقل كل ما يقال على اعتبار أن الوضع العام لا يحتمل اي مزايدات او خلط للأوراق، خاصة ان هذه القضية واضحة وفيها ادلة ووثائق عديدة لا تقبل الشك او المزايدة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالات الشفاء اكثر من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق اليوم السبت
النائب محمد البلداوي يكشف عن محاولات لزج الحشد الشعبي باستهداف البعثات الدبلوماسية
النزاهة النيابية تطالب لجنة الكاظمي لمحاربة الفساد بإعلان الملفات وعدم الاكتفاء بالبيانات
بالوثيقة.. صدور قرار ضد الصجري لإعادة المليارات التي تسلمها بحجة إعدام والده
تعطيل الدوام في كربلاء بدءاً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل
انقاذ 30 شخصا في كربلاء بسبب حريق في احد الفنادق
النجف تعطل الدوام الرسمي في دوائر الدولة والمحافظ يبين الاسباب
الاعلام الامني تعلن اعتقال 26 ارهابيا في نينوى
( بالفديو ) من جرائم البعث الصدامي ..... رجع يوسف الى يعقوب
ذي قار.. تسجيل ٣٣٣ اصابة جديدة بكورونا واربع وفيات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك