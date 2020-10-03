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انقاذ 30 شخصا في كربلاء بسبب حريق في احد الفنادق


اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انقاذ 30 شخصا من فندق في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ان "حريقا اندلع داخل فندق جنة الامير الواقع في مركز المدينة المقدسة والمكون من خمسة طوابق"، مبينة ان "فرق الدفاع تمكنت من اخراج 30 نزيلا بأمان وسلام من طوابق الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق والسيطرة على النيران التي كادت ان تلتهم طوابق الفندق".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني انهت واجباتها دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مشيرة الى انه "تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق داخل بناية الفندق المذكور".

 

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