وزارة الدفاع تنفي الأنباء التي تحدثت عن اعتقال "خلية صواريخ أربيل"

نفت وزارة الدفاع العراقية اعتقال الخلية المسلحة التي استهدفت محافظة أربيل في إقليم كردستان بعدد من الصواريخ.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية إن التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا عار عن الصحة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الأربعاء أن مجموعة أرهابية ، أقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة سيارة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين.

وأكدت صدور توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري.