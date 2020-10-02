البلداوي: الحكومة ظالمة للحشد الشعبي ومنتسبيه من المفسوخة عقودهم

حمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الحكومة المركزية مسؤولية عدم اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي الى الخدمة،

لافتا الى ان الحشد الشعبي تعرض الى الظلم بسبب عدم اعادة ابنائه الى الخدمة على عكس ماحصل مع باقي القوات الامنية وممن بايع داعش وسلم سلاحه في فترة من الفترات.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي تعرض الى مظلمة كبيرة من قبل الحكومة، حيث قامت باعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش والشرطة في حين لم تنصف منتسبي الحشد الشعبي”.

واضاف ان “هناك علامات استفهام كثيرة على الحكومة لعدم قيامها باعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي الى الخدمة، وهو مايؤكد ظلم هذه الشريحة المضحية والتي كانت ومازالت صمام امان للعراق”.

وبين ان “الكثير من منتسبي القوات الامنية القو سلاحهم امام داعش الارهابي وبعضهم بايع الارهاب، وفسخت عقودهم وتمت اعادتهم من جديد الى الخدمة، في حين ان ابناء الفتوى المباركة لم تتم اعادتهم الى يومنا هذا، رغم ماقدموه من دماء كانت صاحبة الفضل في تحرير المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي”.