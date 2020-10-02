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انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق في الأنبار لتعزيز الامن في المحافظة


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش عدد من نواحي محافظة الأنبار بهدف تعزيز الأمن.

وقالت الخلية في بيان، إن "قيادة عمليات الانبار من خلال الفرقة العاشرة ومديرية افرح الطوارئ وأفواج الحشد العشائري والانبار تشرع بتفتيش مناطق ناحية الوفاء - أبو الجير غرب الخط الاستراتيجي --جزيرة الخالدية".

واضافت الخلية، أن "التفنيش جاء لالقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق".

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انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق في الأنبار لتعزيز الامن في المحافظة
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