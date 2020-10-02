اية الله السيد محمد تقي المدرسي يدعو السياسيين لنبذ المناكفات والتنازل لتحقيق المصلحة العامة

دعا اية الله السيد محمد تقي المدرسي، الجمعة، السياسيين الى نبذ المناكفات السياسية وتراشق التهم الجاهزة، فضلا عن إعتماد استراتيجية الصلح التي تعني التنازل عن بعض الحق الشخصي لتحقيق المصلحة العامة.

وقال سماحة السيد المدرسي في بيان "ندعو إلى نبذ المناكفات السياسية وتراشق التهم الجاهزة، والإحتكام إلى التشاور والحوار للوصول إلى المزيد من النقاط المشتركة"،

مؤكداً أن "إستمرار البلد على هذا الوضع الحرج لا يخدم أحداً، ولابد إعتماد استراتيجية الصلح، التي تعني التنازل عن بعض الحق الشخصي لتحقيق المصلحة العامة".

واكد سماحته قائلا، "علينا أن نتحاكم في الخلافات، إلى هَدي القرآن ونور العقل أولاً اللذان يأمراننا باعتماد الشورى، وإلى منهج الصلح ثانياً، للنهوض بالبلد بدلاً من الإستمرار بتراشق التهم، لاسيما في الجانب الإقتصادي الذي يعني تطويره بناء الأمة".