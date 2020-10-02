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بالوثيقة.. وهب الوزير ما لايملك


  حسن ناظم يسلم دار رشيد عالي الكيلاني التراثية إلى منظمة نخيل عراقي التابعة لمجاهد ابو الهيل. انتشر مؤخرا خبر مفاده أن وزير الثقافة والسياحة والآثار د. حسن ناظم أخرج الفرقة السمفونية العراقية من مقرها المستأجر اصوليا لمدة خمسة أعوام وسلم المقر إلى مجاهد ابو الهيل. المقر بالأساس ضمن التراث العراقي وإذا كان لابد من الإفادة منه ثقافيا فيجب أن يكون لدائرة حكومية تابعة لوزارة الثقافة كما هو حال الفرقة السمفونية العراقية؛ أما أن يسلم لمنظمة مجتمع مدني ذات طابع تحريضي فهذا يعد خرقا للسلم المجتمعي فضلا عن كونه فسادا إداريا واضحا لأن المنظمة غير تابعة لوزارة الثقافة. في الوثيقة المرفقة يظهر هامش السيد حسن ناظم بخط يده إذ ينص على تسليم دار رشيد عالي الكيلاني لمنظمة نخيل عراقي التي تشتغل كأنها وزارة ثقافة ثانية.
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