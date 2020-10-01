القبض على متهمين يتاجران بالقطع الأثرية في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان انه "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة ممن يتاجرون ببيع وتهريب الآثار، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة ديالى في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين يتاجران ببيع القطع الأثرية".

وأوضح البيان ان "العملية انتهت بإلقاء القبض بعد استدراجهما من محافظة بغداد الى محافظة ديالى ونصب كمين محكم وبالجرم المشهود وبحوزتهم (١١) قطعة أثرية مختلفة الأنواع والاحجام وكذلك (٢٠) قطعة من المسكوكات النقدية".

واشار البيان الى انه "تم ضبط القطع الأثرية بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".