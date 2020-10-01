بوستر لحفل غنائي في ذكرى ( الثورة ) يجابه باستنكار واسع

متابعة / ظاهر العقيلي

اظهر بوستر اعلاني تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن موعد اقامة حفل غنائي تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في ذكرى ما يسمى بثورة تشرين .

واعلن فيه عن موعد الحفل الغنائي يوم ٢٠٢٠/١٠/١ وهو ما اثار غضب واستياء شعبي واسع من قبل عدد كبير من ابناء الشعب العراقي وذلك لتزامنه مع ايام اربعينية الامام الحسين (ع) ومسير الزائرين الى كربلاء كعبة الاحرار والثوار .

فيما اعرب مواطنون عن استغرابهم من توقيت الحفل المزعوم الذي دعت اليه بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين في صفحات الفيس بوك معتبرين هذه الخطوه بمثابة ضربة وطعن علني وعدم احترام لمشاعر غالبية الشعب العراقي كما ان هذه الخطوة المدعومة اكيدا من السفارة الامريكية وعملائها الجوكرية تؤكد بشكل واضح ان هنالك مؤامرات لاتزال تحاك ضد الدين والمذهب والمجتمع العراقي وقيمه الاصيلة وشعائره المقدسة ورموزه الدينية ..

فيما اشار عدد اخر من المواطنين ان هذا الاعلان المخزي يكشف نفاق ودجل كل الاصوات التي اججت وتلاعبت بالرأي العام العراقي وغررت باغلب طبقات المجتمع ودفعت الشباب في وقت من الاوقات الى رفع شعارات عدائيه مشبوهه والقيام باعمال تخريبيه تتنافى مع القيم الاسلامية الاصيلة .