الاعلام الامني: مقتل 3 ارهابيين والعثور على عتاد خلال عمليات وادي الثرثار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل 3 ارهابيين والعثور على عتاد متنوع خلال عمليات وادي الثرثار.

وذكرت الخلية في بيان ان “ القوات الأمنية المشتركة في عملية أسود الجزيرة، في وادي الثرثار، تمكنت من قتل ٣ إرهابيين داخل نفق وعثرت على ١٥ قنبرة هاون مختلفة و٧ مقذوفات عيار ١٧٠ ملم و٧ أنفاق و٤ أوكار أحدهم عبارة عن غرفة متروكة مفخخة على شكل مصائد مغفلين و٣ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص”.

واضافت ان “القوات عثرت كذلك على عجلة نوع بيك اب و٣ دراجات نارية ومنصتي صواريخ ودمرت عبوتين ناسفتين، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات”.