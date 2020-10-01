الدفاع المدني يعلن انقاذ عائلتين بعد انهيار جزء من بناية سكنية في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن انقاذ عائلتين مكونة من عشرة أفراد بعد انهيار جزء من بناية سكنية في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني في محافظه كربلاء تمكنت من السيطرة وانقاذ عائلتين مكونة من عشرة أفراد بينهم نساء واطفال بعد انهيار جزء من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق".

وتابع، "حيث استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ليتم بواسطتها انزال العوائل بسلام وسط ترحيب وثناء كبير من قبل المواطنين بمهنية فرق الدفاع المدني، وتم انهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع فتح تحقيق لمعرفة اسباب انهيار جزء من البناية السكنية".