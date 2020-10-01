الانبار العثور على 25 عبوة ناسفة و 20 مسطرة تفجير بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على 25 عبوة ناسفة و 20 مسطرة تفجير بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية وفوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة نفذت حملة تفيش استهدفت منطقة الشهابي بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من العثور على 25 عبوة ناسفة و 20 مسطرة تفجير “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة،

مبينا ان” المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة ،

موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة ومساطر التفجير وابطال مفعولها “.