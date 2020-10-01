مكافحة المتفجرات: معالجة 87 قذيفة في صلاح الدين

أفادت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، بمعالجة 87 قذيفة من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي غربي محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام المديرية في بيان، إنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في جزيرة الصينية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث".

وأضاف البيان، أنه "بعد الوصول وتفتيش المكان تم العثور على 87 قذيفة مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي، تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".