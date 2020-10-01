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مع ازدياد الاصابات في العراق.... تلويح بإعادة فرض حظر التجول الشامل


حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الخميس، من موجة ثانية لفايروس كورونا في العراق قد ترفع الإصابات اليومية إلى 10 آلاف إصابة، ملوحةً بإعادة فرض الحظر الشامل في حال وصلت الاصابات الى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 362981، ومجموع حالات الشفاء: 292197، وعدد حالات الوفاة الكلي: 9181، بحسب أحدث موقف وبائي أصدرته وزارة الصحة.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنه "من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري تشرين الأول الحالي وتشرين الثاني المقبل، موجة ثانية من فايروس كورونا، ما يرجح أننا سنشهد تضاعفا بأعداد المصابين ربما ما بين 10 - 20 ألف إصابة، وهي أرقام كبيرة".

وأضاف، أن الخلية "استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة ومناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدي للموجة الثانية"،

متابعاً أنه "في حال ازدياد الاصابات بفايروس كورونا، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل في العراق في حال وصلت الاصابات الى أعداد كبيرة لا تستطيع معها وزارة الصحة استيعابها".

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