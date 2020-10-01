الحشد يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

اصدرت عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل.

وذكرت القيادة في بيان انها "تابعت التصريحات والمواقف الصادرة بخصوص عملية اطلاق الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق".

واضافت انه "في الوقت الذي نعرب فيه عن اسفنا واستغرابنا لبعض ردود الأفعال المتسرعة، نود ان نوضح الآتي:

ان المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من ابناء الشبك وقوات البيشمركة.

واوضحت القيادة انه "تم فتح تحقيق في الحادث وسيتم رصد الكاميرات لمعرفة من اين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ، كما توجهت قوة بقيادة آمر اللواء 30 بالحشد الشعبي للبحث والتعقب عن مطلقي الصواريخ وسيتم الاعلان عن المكان التي انطلقت منه السيارة والجهة التي تسيطر على المكان".