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ضبط مخزن للعبوات الناسفة وافشال مخطط ارهابي لزعزعة امن بعقوبة


كشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاربعاء، عن ضبط مخزن للعبوات الناسفة في عملية نوعية غرب ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي،ان” قوة امنية مشتركة نجحت ومن خلال جهد استخباري مميز في ضبط مخزن للعبوات الناسفة في منطقة كاطون الرازي (8كم غرب بعقوبة) كانت مهيا لافعال ارهابية للعبث بامن بعقوبة واستقرارها”.

واضاف، ان “العبوات تم السيطرة عليها بالكامل واتلافها  لافتا الى ان الجهد الامني احبط محاولة ارهابية اخرى في بعقوبة”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى احبطت العديد من الجرائم الارهابية التي كانت مهيا للتنفيذ في بعقوبة وبقية مدن المحافظة خلال الاشهر الماضية.

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ضبط مخزن للعبوات الناسفة وافشال مخطط ارهابي لزعزعة امن بعقوبة
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