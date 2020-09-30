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عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ : تصرفات الكاظمي والحلبوسي تمثل اللادولة


اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الأربعاء، أن تصرفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمثل مفهوم “اللادولة”.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “رئيسي البرلمان والوزراء هما خارج القانون ويمثلون اللادولة نتيجة كثرة مخالفاتهما للدستور والقوانين العراقية النافذة”.

وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يقم بدوره التشريعي، إذ انه يعقد جلساته بعد الظهر واغلب القوانين معطلة بسبب هذه الاساليب والتصرفات التي بالفعل تمثل مفهوم اللادولة “.

وأشار الى أن “الحلبوسي يفكر بالمناصب بدون ضوابط وايضا السلطة التنفيذية تفكر بنفسها حصرا”.

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عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ : تصرفات الكاظمي والحلبوسي تمثل اللادولة
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