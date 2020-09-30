شرطة الديوانية: حظر سير الدراجات النارية وإغلاق المقاهي في الساعة 12 ليلاً

حددت قيادة شرطة محافظة الديوانية الساعة 12 ليلاً موعداً لحظر سير الدراجات النارية وإغلاق جميع المقاهي في عموم المحافظة.

وقال بيان للقيادة ، إنه "تقرر تحديد الساعة 12 ليلاً موعداً لإغلاق جميع المقاهي في عموم المحافظة، فضلاً عن الحظر التام لسير الدراجات النارية في الوقت نفسه، وسيتعرض المخالف إلى الإجراءات القانونية".

وأضافت أن ذلك يأتي "من أجل الحفاظ على الوضع الأمني المستتب الذي تعيشه المحافظة"، داعيةً الجميع إلى "التعاون مع القوات الأمنية".