الأخبار

النائب الفتلاوي : جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف الرضوانية


كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاربعاء، عن وجود جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف احد المنازل في منطقة الرضوانية في بغداد.

وقال  الفتلاوي في تصريح صحفي ان “الحكومة ووزارة الداخلية يقع على عاتقهما تكثيف الجهد الاستخباراتي لمعرفة الجهات التي نفذت الهجوم الصاروخي على احد المنازل في منطقة الرضواية في العاصمة بغداد”، لافتا الى ان “المنفذين لهذه الهجمات هم عصابات خارجة عن القانون تحاول خلق نوع من الفتنة”.

واضاف ان “الجهات التي نفذت هجوم الرضوانية تحاول خلط الاوراق وخلق رأي عام مغاير عن الحقيقية لاتهام جهات اخرى”، مبينا ان “الحكومة عليها ان تعمل بشكل جاد لمعرفة المنفذين واحالتهم للقضاء بشكل سريع”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة الديوانية: حظر سير الدراجات النارية وإغلاق المقاهي في الساعة 12 ليلاً
النزاهة النيابية تشكو من عدم تعاون لجنة ابو رغيف وتحذر من مشكلة كبيرة
النائب الفتلاوي : جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف الرضوانية
استشهاد آمر فوج بالشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بانفجار ناسفة في صلاح الدين
القبض على قيادي في "داعش" الارهابي وتدمير كهوف وأوكار بديالى
باتريك كوكبيرن : الجرائم الامريكية في العراق لم تظهر لو لا ويكليكس
القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني جنوبي بغداد
الاردن يسجل اعلى حصيلة يومية لاصابات كورونا منذ تفشي الجائحة
الموقف الوبائي: اكثر من 4600 اصابة بكورونا
النائب عن الفتح محمد البلداوي : مشاكل الدوائر الانتخابية لا تتلخص في محافظات دون غيرها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك