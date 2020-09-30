النائب الفتلاوي : جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف الرضوانية

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاربعاء، عن وجود جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف احد المنازل في منطقة الرضوانية في بغداد.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “الحكومة ووزارة الداخلية يقع على عاتقهما تكثيف الجهد الاستخباراتي لمعرفة الجهات التي نفذت الهجوم الصاروخي على احد المنازل في منطقة الرضواية في العاصمة بغداد”، لافتا الى ان “المنفذين لهذه الهجمات هم عصابات خارجة عن القانون تحاول خلق نوع من الفتنة”.

واضاف ان “الجهات التي نفذت هجوم الرضوانية تحاول خلط الاوراق وخلق رأي عام مغاير عن الحقيقية لاتهام جهات اخرى”، مبينا ان “الحكومة عليها ان تعمل بشكل جاد لمعرفة المنفذين واحالتهم للقضاء بشكل سريع”.