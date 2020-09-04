المنافذ تعلن دخول 33 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين عبر منفذ سفوان

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن دخول 33 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان الحدودي، مشيرة إلى أنها قادمة من الكويت لتعزيز الواقع الصحي في محافظة البصرة.

وقال بيان للهيئة إن "هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر العاملة في المنفذ، قامت بتسهيل الإجراءات ودخول 33 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي بواقع حمولة إجمالي 660 طناً قادمة من دولة الكويت".

وأضاف البيان أن ذلك جاء "لتعزيز الواقع الصحي ودعم المستشفيات في المحافظات بهذه المادة الضرورية لمعالجة المصابين بجائحة كورونا".