وزير الدفاع العراقي يصل الى اوكرانيا لبحث التعاون في مجال التسليح

وصل وزير الدفاع جمعة عناد ، اليوم الخميس ، الى اوكرانيا لبحث التعاون في مجال التسليح.
وقالت الوزارة في بيان ان "الوزير وصل الى جمهورية اوكرانيا، وجرى استقبال رسمي له وللوفد المرافق له".
واضافت ان "هذه الزيارة تهدف الى تقوية أواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية".
واشارت الى ان "الوفد العراقي برئاسة الوزير بحث مع الجانب الاوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها".
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