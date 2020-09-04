وزير الدفاع العراقي يصل الى اوكرانيا لبحث التعاون في مجال التسليح

وصل وزير الدفاع جمعة عناد ، اليوم الخميس ، الى اوكرانيا لبحث التعاون في مجال التسليح.

وقالت الوزارة في بيان ان "الوزير وصل الى جمهورية اوكرانيا، وجرى استقبال رسمي له وللوفد المرافق له".

واضافت ان "هذه الزيارة تهدف الى تقوية أواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية".

واشارت الى ان "الوفد العراقي برئاسة الوزير بحث مع الجانب الاوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها".