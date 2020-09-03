شدته بدأت تنخفض.. مسؤول بالصحة يبعث رسالة اطمئنان رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

تحدث مسؤول في وزارة الصحة العراقية، الخميس (03 أيلول 2020)، عن تراجع شدة وباء كورونا في البلاد، فيما أعلن عن حجز كميات من اللقاح الروسي.

وقال عضو خلية الازمة في صحة الرصافة، علي الحسيني في حديث صحفي ان "مسألة التعايش مع الجائحة أصبحت أمراً واقعياً، والانتشار الآن لا يشكل خطراً بعد تعايش المواطنين معه"، مؤكداً أن "شدة الفيروس بدأت تقل رغم ارتفاع أعداد الإصابات في عموم البلاد".

وأضاف، أن "وزارة الصحة استعدت لموسم الانفلونزا الموسمية باللقاحات التي تطلق بعد الشهر العاشر"، مبينا ان "استيعاب هذه الفترة سيكون ممكناً باستخدام الإجراءات الوقائية المتبعة والتباعد المكاني، وارتداء الكمامات".

وبشأن اللقاح الروسي، أعلن الحسيني ان "وزارة الصحة حجزت اللقاح الروسي وفي حال وصوله الى العراق سيبدأ تقديمه للفئات المخطورة وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة"، لافتاً إلى ان "موعد وصول اللقاح يأتي بعد موافقة منظمة الصحة العالمية".