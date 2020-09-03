الفتح: قرار اخراج القوات الاجنبية خط احمر

اعتبر تحالف الفتح ، الخميس، ان قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية خط احمر والحديث بغير ذلك تجاوز على سلطة البرلمان.

وقال عضو التحالف النائب مختار الموسوي في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب سيتخذ موقف من مستشار رئيس الوزراء هشام داوود على خلفية حديثه عن قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بان يوضح ما تحدث به مستشاره خلال المؤتمر الصحفي”.

واضاف ان “قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية خط احمر لا يمكن تجاوزه والحديث بغير ذلك تجاوز على سلطة مجلس النواب”، مبينا ان “قرار البرلمان يمثل الشعب العراقي بشكل عام واي تقارب امريكي مرفوض بشكل مطلق”.

وعبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، اليوم الخميس، عن استغرابه ازاء التصريحات التي صدرت من مستشار رئيس الوزراء هشام داود، عادا اياها تدخلا سافرا بعمل السلطة التشريعية.

وكان رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي طالب في وقت سابق من اليوم الخميس، بمحاسبة مستشار رئيس الوزراء هشام داود واقالته من منصبه فورا بسبب استهانته بمجلس النواب واعتبار قراراته غير ملزمة وغير وطنية خصوصا بالنسبة لإخراج القوات الأجنبية من العراق.