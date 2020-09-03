وزارة الصحة تعلن الاتفاق مع موسكو لاستيراد اللقاح الروسي

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الاتفاق مع روسيا لاستيراد اللقاح حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، مبينه انه بصدد عقد اجتماع مع موسكو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال وكيل الوزارة الفني حازم الجميلي في حديث صحفي ان “وزارة الصحة على تواصل وحوارات مستمرة مع السفارة الروسية في بغداد حول اخر ما توصلت اليه روسيا بشان اللقاح”.

واضاف انه “تم الاتفاق مع الجانب الروسي على استيراد العراق للقاح فور اقراره من قبل منضمة الصحة العالمية واعتماده دوليا لقاحا بشكل رسمي”.

واوضح انه “تم الاتفاق مع السفارة الروسية على عقد لقاء مع وزارة الصحة الروسية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال الايام المقبلة للتباحث بشان اللقاح الروسي والتوصل الى تفاهمات اكثر”.