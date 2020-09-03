العراق يسجل 4755 إصابة جديدة بكورونا و3552 حالة شفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4755 إصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت شفاء 3552 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 514

بغداد/ الكرخ 392

مدينة الطب 81

النجف 199

السليمانية 78

أربيل 228

دهوك 103

كربلاء 287

كركوك 109

ديالى 108

واسط 283

البصرة 253

ميسان 144

بابل 43

الديوانية 229

ذي قار 195

الأنبار 42

المثنى 184

نينوى 80

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 4755 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 439

بغداد الكرخ 1115

مدينة الطب 109

النجف 181

السليمانية 138

أربيل 267

دهوك 204

كربلاء 150

كركوك 187

ديالى 69

واسط 333

البصرة 322

ميسان 174

بابل 113

الديوانية 188

ذي قار 226

الأنبار 17

المثنى 309

نينوى 82

صلاح الدين 132

ولفت البيان الى أن "الوفيات 74 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 6

السليمانية 6

أربيل 9

دهوك 8

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 3

ذي قار 6

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 1

وتابع بيان الوزارة أن "مجموع الشفاء: 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)، ومجموع الاصابات: 247039، والحالات الكلية تحت العلاج: 52007، والراقدون في العناية المركزة: 496، ومجموع الوفيات: 7275".