العراق يسجل 4755 إصابة جديدة بكورونا و3552 حالة شفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4755 إصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت شفاء 3552 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 514
بغداد/ الكرخ 392
مدينة الطب 81
النجف 199
السليمانية 78
أربيل 228
دهوك 103
كربلاء 287
كركوك 109
ديالى 108
واسط 283
البصرة 253
ميسان 144
بابل 43
الديوانية 229
ذي قار 195
الأنبار 42
المثنى 184
نينوى 80
وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 4755 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 439
بغداد الكرخ 1115
مدينة الطب 109
النجف 181
السليمانية 138
أربيل 267
دهوك 204
كربلاء 150
كركوك 187
ديالى 69
واسط 333
البصرة 322
ميسان 174
بابل 113
الديوانية 188
ذي قار 226
الأنبار 17
المثنى 309
نينوى 82
صلاح الدين 132
ولفت البيان الى أن "الوفيات 74 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 6
السليمانية 6
أربيل 9
دهوك 8
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 3
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 1
وتابع بيان الوزارة أن "مجموع الشفاء: 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)، ومجموع الاصابات: 247039، والحالات الكلية تحت العلاج: 52007، والراقدون في العناية المركزة: 496، ومجموع الوفيات: 7275".
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