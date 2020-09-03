انطلاق عملية "تطهير وتفتيش" من محورين في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن انطلاق عملية "تطهير وتفتيش" من محورين في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن "قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها شرعت بتنفيذ واجب تطهير وتفتيش شرق وغرب وادي الثرثار لفرض الامن والاستقرار في المنطقة، ويجري تنفيذ الواجب من صفحة واحدة وبمحورين، في الأول الفوجين الأول والثاني في لواء المشاة الواحد والتسعين بالفرقة الرابعة عشر من قرية مسيليلة الى جسر البكة الى جنوب جسر البكة قرية المشاغيف مروراً بقرية المطجعات انتهاءاً بقرية ابيار وضحة".

وأضافت الخلية: "اما المحور الثاني فيه قوة من قيادة عمليات صلاح الدين مع فوج سوات وفوج التكتيكي مديرية شرطة صلاح الدين، يكون فيه الواجب من ميدان ام المعارك الى قرية ام طوس مروراً بقرية ام اطبوك انتهاء بنقطة التقاء المحور الاول مع المحور الثاني قرية بيار وضحة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".