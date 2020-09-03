التربية النيابية: توصيات خلية أزمة الوزارة حبر على ورق

علقت عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله، الخميس، على توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية، عادة اياها حبرا على ورق.

وقال جار الله في تصريح صحفي، إن “توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية تفتقر لأي تخطيط علمي من حيث قلة الأبنية المدرسية”.

وأضافت أن “هذه التوصيات لايمكن تطبيقها على ارض الواقع”، مشيرة الى ان “الازدحام في الصفوف يتزايد سنة بعد أخرى لاسيما مناطق المركز حيث في كل صف يوجد أكثر من 50 طالب والعدد نحو التزايد خصوصا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة”.

وأشارت جار الله إلى ان “إجراءات وزارة التربية الترقيعية في بناء المدارس على مدى السنوات السابقة فاقمت المشكلة وتسببت باختراع الدوام الثنائي والثلاثي”.