الحشد الشعبي يعثر على مضافتين لداعش في الانبار

نفذت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية بحثا عن مطلوبين ضمن المناطق الواقعة على نهر الفرات في الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن” قوة مشتركة من فوج الفرات الأول وحشد الغربية الأول من الحشد الشعبي وفوج طوارئ ٢ و ٢٤ولواء ٣٠ ولواء ٣٢ من الفرقة الثامنة الجيش شرعت بعملية أمنية بحثا عن مطلوبين وتفتيشا لعدد من المناطق الواقعة على نهر الفرات”.

وأضاف البيان أن العملية “شملت تفتيش قرى(جباب و نزوه و الزيدية و نهيا و الخور مع الجزر الواقعة على ضفتي نهر الفرات )”، مبينا ان “العملية اسفرت عن العثور على مضافتين وضبط دراجة نارية كان يستخدمها عناصر داعش”.